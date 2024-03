Vigia recebe ameaÃ§a de morte por causa da cor: 'nÃ£o gosto de vocÃª por ser negro'

Um vigia noturno, de 48 anos, procurou a Delegacia de Polícia Civil depois de ser ameaçado de morte por conta da sua cor. O caso de racismo foi registrado nesta quarta-feira (27), em Corumbá.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que o autor passa todos os dias na frente da sua casa, proferindo palavras de ódio e ameaças.

Em mais um episódio de racismo, era por volta das 8h da manhã de hoje quando o homem passou e disse: “eu não gosto de você por ser negro”. Para as autoridades, o via disse nunca ter tido nenhum problema com o autor, muito menos tenta saber mais sobre a vida dele.

Porém, depois das recentes ameaças, ele achou melhor procurar a delegacia para o caso ser investigado. Os fatos foram registrados como “injúria qualificada pela raça, cor etnia ou origem”.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também