Vítima de mal-estar é levada pela família à UPA, mas morre em Campo Grande

Um homem de 53 anos morreu nesta terça-feira (24), véspera de Natal, no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande. Ele foi levado pela família à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Leblon após passar mal.

Na unidade de saúde, o homem deu entrada inconsciente, sem respirar, com cianose central e pupilas fixas. Os familiares informaram que ele tinha histórico de diabete, etilismo crônico e crises convulsivas.

A equipe médica iniciou manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), que duraram 30 minutos, mas não obtiveram sucesso. O óbito foi confirmado às 9h03.

O caso é tratado pelas autoridades como morte natural, uma vez que não há indícios de causas violentas. O boletim de ocorrência foi registrado no Centro Especializado de Polícia Integrada (Cepol). O nome da vítima não foi divulgado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também