Acidente envolvendo três carros na BR-376 termina com seis feridos

Um acidente grave envolvendo três veículos na BR-376 na noite deste sábado (14), entre Fátima do Sul e Dourados, próximo ao Aeródromo, terminou com seis pessoas socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo o portal Dourados News, o acidente envolveu um Volkswagen Gol, um Honda Civic e um Hyundai HB20, com um dos veículos ficando extremamente danificado e outro chegando até mesmo a tombar.

O Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul esteve no local do acidente e socorreu seis pessoas, que foram encaminhadas para o Pronto Socorro do Hospital das Sias. Elas sofreram ferimentos leves.

A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também