Adriane anuncia que entrará na Justiça contra aumento do próprio salário

Começa a valer a partir de fevereiro deste ano a Lei Municipal nº 7005/2023, que aumenta o salário de Adriane Lopes para R$ 41.845,62, a tornando a prefeita mais bem paga entre as capitais brasileiras.

No entanto, apesar desse reajuste robusto de 96%, a chefe do executivo campo-grandense anunciou em nota, divulgada neste sábado (4), que entrará na justiça contra a lei e que pretende doar o valor excedente a instituições sociais, caso não consiga reverter a decisão.

Dados levantados pelo JD1, o salário de Adriane Lopes pode ultrapassar o de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo e a maior do Brasil, que atualmente recebe R$ 38.039,38.

O salário de Adriane, no entanto, ainda fica abaixo do teto salarial do funcionalismo brasileiro, atrelado ao vencimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), mas se aproxima dos R$ 46.366,19 que os ministros recebem a partir de fevereiro de 2025.

A lei, aprovada por 26 votos a dois na Câmara Municipal, também reajusta o salário do vice-prefeito e secretários municipais sob a justificativa de correção de distorções salariais e a necessidade de evitar perdas para 408 servidores municipais, que tem as remunerações vinculadas ao teto do prefeito.

Adriane também destacou que o Tribunal de Contas considerou o aumento inconstitucional. “O Tribunal de Contas publicou que é inconstitucional, então o meu salário não vai aumentar”, afirmou a prefeita.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também