Adriane anuncia três nomes para secretarias da Capital

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, anunciou nesta quarta-feira (8), por meio de suas redes sociais, o nome de mais três secretários que devem compor o executivo municipal durante seu no mandato de 2025 até 2028.

A médica, cirurgiã oncológica e cirurgiã de cabeça e pescoço Rosana Leite de Melo continuará à frente da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que assumiu em 2023. Antes de assumir como chefe da pasta, ela era secretária-adjunta de saúde.

João Henrique Bezerra deve seguir como diretor-presidente da Fundação Social de Trabalho (Funsat), posição que ocupa desde abril de 2024, quando assumiu após deixar o cargo de diretor-adjunto da pasta.

A advogada especializada em direito previdenciário Elza Pereira da Silva continua à frente do Instituo Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG). Ela está na posição desde 2024, mas já atuou no órgão anteriormente, passando pelos cargos de Diretora de Administração e Finanças entre 2015 e 2016 e Diretora-geral de Administração e Finanças entre 2017 e 2024.

