Adriane apresenta Camila Nascimento como vice em Campo Grande

A odontologista e ex-diretora do IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande), Camila Nascimento de Oliveira (Avante), foi oficializada como vice ao lado de Adriane Lopes nas eleições municipais de Campo Grande. O anúncio oficial foi feito durante o final da manhã desta sexta-feira (9), na Capital.

Durante sua fala na coletiva de imprensa, Adriane comentou o percalço jurídico que impediu Luiz Ovando de ser seu vice, porém, destacou o surgimento do nome de Camila no mês de agosto, marcado pelo combate de violência as mulheres.

“No começo convidamos o Dr. Luiz Ovando, que por uma questão jurídica não foi possível. Porém, ele vai estar conosco ao nosso lado nesta caminhada, porque precisamos da experiência dele. Agora apresentamos a Camila, que é uma gestora pública e técnica. Além disso, o surgimento do nome da Camila aconteceu no mês de agosto, onde apresentamos uma mulher como vice, para que ela possa a contribuição dela para a nossa cidade”, disse Adriane.

Agradecendo a candidata, Camila disse acreditar no futuro, uma vez que ‘não entra em nada que não acredita. “Eu acredito muito em você (Adriane), no que tem preparado para Campo Grande. Não podemos mudar o passado, mas tenho certeza que vamos transformar o futuro”, pontuou.

O perfil técnico da odontóloga teria pesado bastante para a escolha. Considerada atuante como gestora, apesar de não ser conhecida, o currículo da atual vice de Adriane Lopes foi levado em consideração durante a conversa entre o Avante e o Partido Progressista.

