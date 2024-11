Adriane Lopes será diplomada em 18 de dezembro

A Justiça Eleitoral deve realizar diplomação dos prefeitos eleitos, de seus vices e dos vereadores que venceram as eleições municipais 2024 até o dia 19 de dezembro. E para legitimar a vitória de Adriane Lopes, junto com a Dra. Camilla e 29 parlamentares, a cerimônia será realizada pela 36ª Zona Eleitoral de Campo Grande no dia 18 de dezembro.



O evento está previsto para ocorrer no plenário do Tribunal Regional Eleitoral (TER/MS), em Campo Grande, no entanto, sem confirmação oficial do local e hora.



Conforme determina a Justiça Eleitoral, "a obrigatoriedade do deferimento do registro de candidatura pela Justiça Eleitoral para a pessoa ser diplomada assegura que todas as candidatas e todos os candidatos habilitados a tomar posse nos respectivos cargos estejam com a situação legal plenamente regularizada. A medida reforça a transparência, a lisura e a legitimidade do processo eleitoral".



Depois da devida diplomação, a prefeita, a vice e vereadores eleitos, serão empossados em solenidade realizada no dia 1° de janeiro



