Adriane reforça compromisso de garantir merenda de qualidade nas escolas da Capital

A prefeita Adriane Lopes (PP), candidata à reeleição no segundo turno das Eleições 2024, reuniu-se com representantes do SindNutri-MS (Sindicato de Nutricionistas de Mato Grosso do Sul) para reafirmar compromisso com a qualidade da alimentação escolar e a valorização dos nutricionistas no município.

Acompanhada por sua vice, Dra. Camilla Nascimento, Adriane discutiu propostas para fortalecer as políticas públicas voltadas ao DHAA (Direito Humano à Alimentação Adequada), com a inclusão dos profissionais de nutrição em todas as etapas de planejamento, implementação e avaliação dessas políticas.



O presidente do SindNutri-MS, Alexsandro Vinicius Mendes, manifestou a importância da regulamentação da carga horária de 30 horas semanais para os nutricionistas e ampliar o quadro de profissionais nas escolas e nas unidades de saúde pública. Ele enfatizou que a presença de nutricionistas é essencial para garantir a qualidade das ações de alimentação e nutrição, beneficiando diretamente a população e otimizando a gestão pública.



Durante o encontro, Adriane Lopes assinou uma Carta de Compromisso com a categoria, assegurando a regulamentação do quadro técnico de nutricionistas nas escolas e o aumento do investimento na alimentação escolar.



A prefeita destacou que sua gestão tem priorizado melhorias na alimentação das 205 unidades da REME (Rede Municipal de Educação), onde são servidas mais de 190 mil refeições diárias. “A alimentação escolar é uma prioridade. Estamos investindo tanto na educação quanto na nutrição de nossas crianças. Atualmente, parte da merenda escolar é adquirida da agricultura familiar, o que não só gera emprego e fortalece a economia local, como também garante alimentos frescos e de qualidade para nossos alunos”, afirmou ela.

Nos últimos dois anos, a prefeitura implementou 45 dietas alimentares específicas para crianças com alergias e intolerâncias. “Vamos continuar a investir com ainda mais força nessa área”, acrescentou.



Adriane também ressaltou sobre as iniciativas, como a criação de hortas orgânicas em várias escolas, que incentivam hábitos alimentares saudáveis.

