Adriane segue mesmo sem Bolsonaro

Em uma semana política de reviravoltas, com partidos ganhando aliados e outros perdendo para o pleito na Capital, a senadora Tereza Cristina afirmou nesta segunda-feira (1°), que vai a Brasília, onde conversará com o presidente do PL nacional, Valdemar Costa Neto e com Bolsonaro sobre a situação da aliança com o PP, para a candidatura da atual prefeita, Adriane Lopes.

"A gente tinha conversado PL e PP, foi uma surpresa essa virada que aconteceu essa semana, que nada muda com relação a candidatura do PP em Campo Grande, o partido tem plano 'A' e esse plano é Adriane Lopes".

Segundo a senadora, a vinda do PL em coligação com o PP serie de muita ajuda. "Eu preciso entender o que aconteceu, conversei com o Riedel no sábado, estou indo para Brasília hoje a tarde fazer reuniões com o Valdemar. Devo conversar com Bolsonaro na quarta-feira (3), mas é coisa da política, se a gente tiver o PL do nosso lado a direita estaria muito unida, mas essa decisão não cabe ao PP, cabe ao PL saber com quem eles querem coligar. Eu preciso ouvir deles", frisou.

Ao JD1, Adriane Lopes alegou que mesmo sem o possível apoio de Bolsonaro, vai continuar com a mesma disposição. "Até aqui eu vim sozinha, não foi o PL que me trouxe aqui. A senadora se juntou a mim, segurou na minha mão e disse que está comigo. Estamos caminhando desde o início juntas, se até aqui eu cheguei, daqui pra frente nós vamos avançar juntas também", afirmou Adriane.

Tereza Cristina complementou. "Eu espero que o presidente Bolsonaro, olhe para duas mulheres e diga, 'Esse é o caminho no Mato Grosso do Sul'. As declarações tanto da prefeita, quanto da senadora aconteceram agora

há pouco no Parque Ayrton Senna, durante o lançamento do Hospital Municipal de Campo Grande.

