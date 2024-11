Após 'guerra' no PSD, Leocir Montagna ganha prefeitura de São Gabriel do Oeste

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) decidiu, nesta terça-feira (5), pela homologação da candidatura de Leocir Montagna (PSD) ao cargo de prefeito de São Gabriel do Oeste, cidade a 137 quilômetros de Campo Grande. A decisão, tomada por unanimidade, encerra uma disputa interna no PSD que havia questionado a convenção municipal responsável pela escolha de Montagna como candidato, e valida a sua vitória nas urnas.

Montagna e seu vice, Rogério Rohr, venceram a eleição com 49,38% dos votos válidos, mas não haviam sido oficialmente reconhecidos como eleitos pela Justiça Eleitoral devido à contestação do diretório estadual do PSD, que inicialmente não reconheceu a convenção que os indicou.

Antes do julgamento, o diretório estadual do PSD apresentou uma petição solicitando a retirada do recurso que questionava a escolha dos candidatos. Segundo o PSD, a decisão foi motivada pelo desejo de manter a unidade partidária e valorizar a vitória democrática de Montagna, visto que o partido conquistou a prefeitura de um importante município no estado. Dessa forma, o diretório estadual anulou a intervenção e reafirmou o apoio aos candidatos eleitos.

Com a homologação do TRE-MS, Montagna sucederá o atual prefeito Jeferson Luiz Tomazoni (PSDB) e assumirá o comando de São Gabriel do Oeste. A decisão confirma a validade da convenção municipal e o registro de candidatura, encerrando o impasse jurídico em torno da eleição no município.

