Apuração das eleições nos EUA começa ainda nesta noite

Eleitores dos Estados Unidos votaram nesta terça-feira (5) quem será o próximo presidente, escolhendo entre a atual vice-presidente e candidata democrata, Kamala Harris, e o ex-presidente e nome do partido republicano, Donald Trump.

A apuração dos votos começa já na noite de hoje, mas devido a maneira como o sistema eleitoral funciona nos EUA, o resultado final pode levar alguns dias até ser divulgado, como foi em 2020, que só teve o ganhador anunciado cinco dias após o encerramento das votações.

Apesar disso, o vencedor das eleições deve ser projetado já nesta noite, mas o resultado oficial só será oficializado em dezembro, quando o Colégio Eleitoral reúne os delegados para confirmar os votos.

Será somente em janeiro que o Congresso dos EUA certificará os resultados, durante uma sessão conjunta. A posse do próximo presidente acontece no dia 20 de janeiro, data que marca o início do novo mandato.

