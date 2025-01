Gasto anual de cota da bancada federal chega a meio milhão em 2024

O gasto médio por parlamentar sul-mato-grossense na Câmara dos Deputados em 2024, foi de meio milhão de reais, conforme dados do divulgados pelo Portal da Transparência da Câmara dos Deputados. Os valores são destinados a cobrir despesas relacionadas ao mandato, como transporte, alimentação, hospedagem, material de escritório e comunicação, entre outros.

O deputado federal que mais utilizou a verba foi Dagoberto Nogueira (PSDB), com R$ 569,5 mil.

Conforme o balanço, R$ 218,3 mil foram destinados à divulgação de atividades parlamentares, R$ 131,4 mil foram gastos com aluguel de veículos e outros R$ 69,8 mil com manutenção de escritório.

Geraldo Resende (PSDB) teve gastos de R$ 556,6 mil, sendo que a maior parte do valor foi usada para a divulgação do mandato.Camila Jara (PT) gastou R$ 539,6 mil, enquanto Beto Pereira (PSDB) gastou R$ 526 mil.

Enquanto Vander Loubet (PT) e Marcos Pollon (PL) estão entre os mais econômicos com gastos de R$ 477,7 mil e R$ 459,6 mil respectivamente.

Para 2024, as regras da Câmara dos Deputados estabeleceram que cada parlamentar de Mato Grosso do

Sul poderia gastar por mês o montante de R$ 46.336,64 com uma das 13 modalidades de ressarcimento da cota parlamentar.

A cota mensal é calculada de uma média anual, o que não significa que os valores possam ultrapassar essa cota em um único mês.

