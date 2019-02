Barbosinha de olho na prefeitura de Dourados

Joilson Francelino, com informações da Rádio CBN Campo Grande

O deputado estadual José Carlos Barbosa (DEM), o "Barbosinha", admitiu nesta quinta-feira (28) interesse em disputar a Prefeitura Municipal de Dourados, no pleito de 2020.

Durante entrevista à Rádio CBN de Campo Grande, o parlamentar ressaltou que “política se faz permanentemente e quem pensa em disputar o Executivo deve iniciar o quanto antes esse trabalho. “Tenho me colocado como pré-candidato e me preparado para essas questões”, garantiu. Barbosinha ressalta que para uma candidatura é preciso “construção e, se ela será viabilizada ou não, depende da capacidade de articulação e aglutinação”.

Pesquisa Instituto Ranking

A primeira pesquisa de intenção de votos para a prefeitura da segunda maior cidade do estado, realizada pelo Instituto Ranking e divulgada no último dia 22 de fevereiro mostra Barbosinha em segundo lugar com 12,40% , perdendo apenas para o também deputado Marçal Filho (PSDB).

Campo Grande

O democrata não descartou, também, que seu partido possa lançar um nome para a prefeitura de Campo Grande. “O DEM não descarta nenhuma possibilidade, como não descarta a possibilidade de construir alianças, evidente que o que há de prevalecer será o interesse do partido e o desenvolvimento do nosso estado”, disparou.

