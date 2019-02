A 20 meses da eleição, Ranking faz primeira pesquisa em Dourados

O Instituto Ranking de Comunicação e Pesquisa divulgou nesta sexta-feira (22), o primeiro levantamento de intenção de votos e rejeição para a Prefeitura Municipal de Dourados, no pleito de 2020. Ainda não há candidaturas oficializadas, porém, alguns nomes já figuram como possibilidades na disputa pelo comando da segunda maior cidade do estado.

No quadro estimulado para eleição do executivo local, a prefeita Délia Razuk (PR) tem 4,80% e no espontâneo 1,60%. Délia só lidera na rejeição com mais de 21%. O desempenho da prefeita da cidade, ao menos nesse levantamento, é pra lá de ruim.

A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 16 de fevereiro onde 500 eleitores foram entrevistados. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 3.8 pontos percentuais para mais ou para menos.

Confira os resultados nos gráficos abaixo:

