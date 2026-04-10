Encontro de vereadores reúne mais de 500 participantes e reforça integração entre poderes em MS

O Encontro de Vereadores realizado em Campo Grande reuniu mais de 500 participantes entre os dias 8 e 10 de abril e se consolidou como um dos maiores eventos político-institucionais de Mato Grosso do Sul, promovendo a integração entre Legislativo, Executivo e Judiciário.

Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, o evento reuniu 430 vereadores de todas as regiões do Estado, além de assessores e autoridades, em três dias de debates, capacitação e troca de experiências no Grand’ Mere Buffet.

A programação abordou temas como desenvolvimento econômico, reforma tributária, captação de recursos federais, inovação na gestão pública e fortalecimento do papel fiscalizador das Câmaras Municipais. O encontro também discutiu o uso de novas tecnologias, como inteligência artificial, na atuação legislativa.

Na abertura, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, destacou o papel dos vereadores na construção de políticas públicas."A base de sustentação da cidadania é o vereador, que está diretamente ligado às demandas da população. Esse é um momento de aprendizado e troca, e é muito importante ver essa mobilização em torno do fortalecimento dos municípios", afirmou.

O evento também contou com a presença do senador Nelsinho Trad, deputados estaduais, prefeitos e outras lideranças políticas. Para o presidente da entidade organizadora, vereador Daniel Júnior (PP), o encontro representa um avanço na qualificação dos legisladores municipais e no fortalecimento do trabalho das Câmaras.

"Encerramos esse Summit com a certeza de que demos um passo importante para elevar o nível da atuação dos vereadores em Mato Grosso do Sul. Foi um evento que uniu o Estado, fortaleceu o diálogo entre as câmaras e mostrou que investir em capacitação é fundamental para melhorar a vida das pessoas nos municípios. Esse é o caminho que queremos seguir: uma vereança cada vez mais preparada, técnica e protagonista", destacou.

Com alta participação e debates técnicos, o evento se consolida como um marco de articulação institucional em Mato Grosso do Sul e reforça a tendência de maior cooperação entre os poderes e qualificação contínua do legislativo municipal.

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