Projeto de Barbosinha obriga empresas a identificar funcionários

Projeto de lei que obriga as empresas prestadoras de serviços a informarem aos clientes dados dos funcionários que executarão serviços em residências ou sedes foi apresentado nesta terça-feira (12) pelo deputado, José Carlos Barbosa, o Barbosinha.

De acordo com o projeto do deputado, a proposta é eleva mais segurança para quem contrata os serviços. “Atualmente é comum o cometimento de ilícitos por pessoas se passando por representantes de empresas prestadoras de serviços, os criminosos utilizam até uniformes e logomarcas das empresas para conseguirem acesso à residência dos consumidores”, justificou Barbosinha.

O parlamentar também alega que os consumidores são vítimas de roubos, golpes e outros delitos que resultam em agressões e até mortes.

Conforme o projeto, as empresas prestadoras de serviços, quando acionadas para realizar qualquer reparo ou prestação de serviço nas residências ou sedes, ficam obrigadas a enviar mensagem informando, no mínimo, o nome, número do documento de identidade da pessoa que irá realizar o serviço solicitado , acompanhados de fotos, sempre que possível.

Os focos principais da lei são as empresas de telefonia e internet; de televisão a cabo, satélite, digital e afins, especializadas em reparos elétricos e eletrônicos, autorizadas de aparelhos de utilidades domésticas, concessionárias de energia elétrica, fornecedoras de gás encanado para fins residências e de seguro.

Melhorias

O deputado disse ainda que a medida também trará melhorias aos serviços. “Este projeto também contribui para uma melhor qualidade na prestação do serviço, ao passo que, identificando o prestador do serviço é mais fácil para a empresa e para os órgãos de defesa do consumidor cobrarem soluções para o atendimento de determinada demanda”, finalizou.

