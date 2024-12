Barroso recebe o título de cidadão sul-mato-grossense

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado Gerson Claro, entregou na manhã desta segunda-feira (2), ao ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o título de cidadão sul-mato-grossense.

“Fico profundamente honrado por essa homenagem e impressionado com a prosperidade e a gestão eficiente de Mato Grosso do Sul. Este estado é uma referência de organização e desenvolvimento no Brasil”, disse Barroso após receber a honraria.

Gerson Claro destacou a importância da homenagem ao ministro, apontando para o destaque ao trabalho realizado pelo magistrado na Corte. “O título reflete a admiração do povo sul-mato-grossense pelo trabalho do ministro, que tem contribuído para a construção de um Judiciário mais moderno e democrático”, afirmou.

A cerimônia aconteceu no Gabinete do Receptivo, em Campo Grande, e contou com a presença do ministro Edson Fachin, vice-presidente do STF, o governador Eduardo Riedel, o vice-governador Barbosinha e a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, além de lideranças políticas e jurídicas do Estado.

A visita de Barroso e Fachin ocorre em razão do 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário (ENPJ), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também