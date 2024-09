Beto Pereira debate plano sobre obras inacabadas com Riedel

Em suas andanças pela Capital, Beto Pereira (PSDB), tem percorrido os bairros e conversado com as pessoas para traçar plano para acabar com obras parada

“Não estou nesta campanha para apontar culpados, mas para apresentar soluções”, afirma o candidato. Beto emenda dizendo que a indignação das pessoas também é a dele, e que todos sabem que, usando bem o dinheiro público, é possível dar solução a este caos. “Dá para arrumar tudo isso. Não estou nesta campanha para apontar culpados, mas sim para apresentar soluções. Mas não dá para ignorar quase uma centena de obras inacabadas em Campo Grande”, afirma

“Estou vendo de perto as dificuldades que muita gente tem passado por aí. Estes dias estive no Parque Jaques da Luz e vi a situação”. O parque, que antes era centro de atividades para escolas, com participação da população, hoje está abandonado. “O que antes era uma piscina, hoje se transformou em um criadouro de mosquitos da dengue. Mas, vai voltar a ser uma piscina para aulas de natação, para aulas de hidroginástica. Nós vamos devolver vida ao Jaques da Luz. O estádio vai recepcionar o nosso torcedor com dignidade”, avisou o candidato.

Outro espaço público abandonado na Capital, a Lagoa Itatiaia, também foi visitada por Beto Pereira. O projeto de modernização e recuperação da região teve início em março e a expectativa era que fosse finalizado neste mês de setembro. No entanto, a obra parou com apenas 4% de execução. O contrato para a execução do projeto é de R$ 1,3 milhão.

Em reunião com o governador Eduardo Riedel, Beto apresentou um relatório completo das obras inacabadas em Campo Grande.“Temos que fazer da mesma forma que o Governo do Estado fez. Não vamos começar obras novas sem dar fim a essas que foram iniciadas e abandonadas. “Isso é respeitar o dinheiro público. Compromisso é terminar aquilo que foi começado”, emendou Riedel.

Beto destaca que, entre as obras inacabadas, muitas são escolas. “Temos déficit de vagas para as crianças das creches, criança sem escola em período integral e um monte de obras inacabadas na educação”, lamenta. .

