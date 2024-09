Beto Pereira quer 'cortar' cargos comissionados e por fim a 'folha secreta'

Em entrevista à Rádio CBN, o deputado federal Beto Pereira (PSDB), candidato a prefeito de Campo Grande, afirmou que sua proposta inclui uma ampla reforma administrativa, com foco na redução de cargos comissionados e secretarias, além do fim da chamada "folha secreta", que, segundo ele, é uma das grandes responsáveis pela crise fiscal do município.

"Eu começaria arrumando a bagunça que impera na Prefeitura de Campo Grande. Em 2012, tínhamos uma prefeitura superavitária, com capacidade de investimento maior do que o governo do Estado. Agora, temos uma prefeitura que tem 98% do seu orçamento comprometido com folha de pagamento e custeio", afirmou o candidato.

Beto "impacto da folha de pagamento oculta" consumiu R$ 358 milhões. "Temos que cortar a folha secreta, diminuir o número de secretarias e reduzir o número de cargos em comissão. A partir daí, seremos novamente um município com capacidade de investimento e de elaborar bons projetos", ressaltou.

O candidato também criticou a disparidade salarial e destacou a necessidade de cortar as nomeações baseadas em apadrinhamento político. "Comissionados sempre irão existir, mas vamos fortalecer o serviço e o servidor público. O que a população não aceita é essa discrepância e imoralidade", completou.

Ele também destacou que é necessário valorizar os servidores de carreira, como enfermagem, setor administrativo, Guarda Civil Metropolitana (GCM) e professores.

