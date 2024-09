Beto (re)lança campanha em ato hoje no Rádio Clube Campo

O candidato a prefeitura de Campo Grande Beto Pereira (PSDB), realiza nesta sexta-feira (6), a “Grande Reunião - Juntos Pela Mudança”.

O evento está marcado para ter início às 18h30, no ginásio Rádio Clube Campo, localizado na Av. Toros Puxian, 477, e contará com a presença das coligações, filiados, candidatos, vereadores, deputados estaduais e federais, senadores, além dos ex-governadores André Puccinelli (MDB) e Reinaldo Azambuja (PSDB), e o atual governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB).



“Vamos reforçar nossa caminhada rumo à vitória e à construção de uma Campo Grande mais humana, moderna, desenvolvida e boa de viver. Juntos, vamos ampliar nossa rede de Campo-grandenses unidos pelo bem da capital”, avisou Beto.

JD1 Notícias

