Bolsonaro diz que fará 'algo concreto' para ajudar o povo libanês

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (5), durante a solenidade de assinatura da designação da Eletronorte como agente executor do Programa Mais Luz para Amazônia, no estado do Amapá, que pretende ajudar o povo libanês que passa por uma crise após uma explosão catastrófica que ocorreu em Beirute .

De acordo com Bolsonaro, ele contatou o embaixador do Líbano no Brasil, Joseph Sayah, para manifestar sua solidariedade. Segundo o presidente, o Brasil fará “algo de concreto” para ajudar a população daquele país, após a explosão ocorrida no porto da capital do Líbano.

"Faremos algo de concreto para atender em parte aquelas dezenas de milhares de pessoas que estão em situação complicada, porque além de feridas tiveram residências atingidas”, declarou o presidente lembrando que há cerca de 5 milhões de libaneses no Brasil.

“O Brasil está solidário e manifestamos esse sentimento ao povo libanês. Estaremos presentes nessa ajuda àquele povo que tem alguns milhões de seus dentro do nosso país”, acrescentou o presidente.

