Brasil é eleito para novo mandato no comitê da paz da ONU

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou, neste sábado (21), que o Brasil foi eleito para mais um mandato no Comitê Organizacional da Comissão Para Consolidação da Paz das Nações Unidas (PBC).

A eleição ocorreu por aclamação no dia 19 de dezembro, colocando o Brasil à frente do Comitê no biênio 2025/2026.

Criado em 2005, o comitê tem como objetivo coordenar esforços internacionais para a promoção da paz sustentável e duradoura.

O Brasil participa das atividades do comitê, de forma ininterrupta, desde 2010.

