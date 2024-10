Camila Jara diz que PT "volta a ser uma força política", com vereadores eleitos

Quarta candidata mais votada com 41,966 mil votos, Camila Jara (PT), comemorou o crescimento significativo do Partido dos Trabalhadores na Capital e a vitória de Luiza Ribeiro, Landmark e Jean Ferreira que ocuparão cadeiras na Câmara Municipal.

“Neste momento, o Partido dos Trabalhadores volta a ser uma força política poderosa e influente, na defesa do progressismo em Campo Grande. Mais do que uma campanha, essa foi uma jornada construída com mãos que trabalharam incansavelmente por um futuro melhor para Campo Grande. É uma vitória de todos nós! Sem a população, isso não teria sido possível. Cada panfleto, cada conversa no olho a olho e cada voto de confiança mostraram que, quando nos unimos, somos imbatíveis e conseguimos transformar a realidade ao nosso redor", declarou Camila Jara, destacando o esforço dos voluntários e militantes que, independentemente das adversidades, levaram a mensagem de transformação a cada canto da cidade.

Para Camila, o avanço representa o início de um caminho para um futuro promissor. “A força da Federação Brasil da Esperança mostrou que nossa cidade está pronta para avançar com políticas inclusivas, justas e comprometidas com a população. A última vez que o PT conseguiu eleger três vereadores foi em 2012, e agora estamos de volta com mais força. Esse é o caminho: a saída é pela esquerda, e juntos vamos crescer ainda mais”, declarou Camila.

Camila também agradeceu o apoio dos vereadores eleitos pela Federação Brasil da Esperança, que fazem parte do projeto coletivo e progressista de governança.

Camila Jara reforça que esse é apenas o início de uma jornada de muito trabalho."Nos próximos dias, começaremos a colocar em prática tudo o que planejamos juntos. Nosso compromisso é real e a esperança que alimentamos durante essa campanha será transformada em ações concretas. Conto com cada um de vocês para seguirmos firmes, construindo o futuro que sonhamos e merecemos”, finaliza.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também