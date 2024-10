Camila vota ao lado da ministra das Mulheres

A candidata a prefeitura de Campo Grande pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Camila Jara, votou na manhã deste domingo (06), na Escola Estadual São Francisco, na Capital. Ela estava acompanhada da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.

Camila afirmou que está pronta para o 2º turno, e que está confiante na vitória para poder construir uma Campo Grande "que realmente seja pensada por uma mulher que tem coragem de encarar nossas igualdades".

A candidata ressaltou a companhia de Cida pelo falo de a Capital ser "extremamente violenta" para as mulheres, e que a presença da ministra é uma recado do presidente Lula para tornar Campo Grande uma cidade referência na segurança das mulheres.

Sobre a campanha, a deputada federal ressaltou os desafios de estar contra as máquinas, mas que "é uma campanha onde as pessoas sentem a esperança". Na hora da apuração, Camila estará no Festival da Esperança, na Rua 14 de Julho, e convidou seus apoiadores para aguardarem o resultado junto com ela. "A gente vai estar junto com toda a militância e convidando toda a população para estar junto com a gente", disse.

