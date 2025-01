Candidato a prefeito na última eleição, Luso Queiroz mira 2026

O comerciário Luso Queiroz (PSOL), confirmou que será pré-candidato em 2026, depois de receber mais de 3 mil votos nas eleições municipais de 2024. No entanto, ele ainda não 'bateu o martelo' sobre o cargo pretendido, mas alega que a princípio, mira o Governo do Estado. "Mas há possibilidade de mudança ao longo do caminho".

Filiado ao PSOL desde 2018, Luso estuda outras possibilidades para o próximo ano. “O PSOL é o partido que me deu a chance de concorrer à Prefeitura de Campo Grande, realizou um sonho para mim, então eu tenho uma missão de organizar o pessoal. São 38 candidaturas, quando você soma governo, vice, senador, dois suplentes, 24 deputados estaduais, nove federais. Então, é bastante gente. Agora, eu não vou negar que existem outros partidos querendo conversar comigo”. Segundo ele, tais partidos devem ser revelados na primeira semana de fevereiro. Luso contou que adquiriu experiência em 2024, sendo

Segundo ele, a iniciativa é pautada no “clamor popular”. “Eu senti isso no dia da votação, quando as pessoas começaram a me enviar mensagens pedindo para que eu não desistisse. Isso me deixou um pouco aflito no dia, mas, ao mesmo tempo, me anima”.

Luso conta que adquiriu experiência com o pleito do ano passado. “Eu acredito que eu terei mais apoiadores, mais militância, uma chapa muito mais organizada”.

