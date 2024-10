Candidato a vice-prefeito em Coronel Sapucaia impede passagem de ambulância

Durante carreata realizada na noite do último domingo (29), em apoio à candidatura à prefeitura de Niagara Patrícia Gauto Kraievski (PP), o candidato à vice-prefeito, o vereador Carlos Magno Fernandes, conhecido como ‘Carlão’, impediu a passagem de uma ambulância que transportava um paciente em estado grave.

Durante a carreata, uma ambulância que levava o senhor Evelácio Rocha da Silva, de 85 anos, tentou atravessar o caminho percorrido pelo ato, mas enfrentou dificuldades. Apesar dos alertas sonoros do veículo de emergência, os carros que participavam o ato não abriram caminho para que o veículo de emergência seguisse.

Segundo a esposa do paciente, Marlene Cândido da Silva, mesmo com a ambulância tentando desviar dos veículos, foi só após o motorista brigar com o candidato à vice que eles conseguiram passagem.

“O motorista da ambulância buzinou, pedindo para eles saírem da estrada, abrirem a estrada para a ambulância passar. Ele tentou desviar, mas os outros carros não deixaram a ambulância passar. E nós ficamos ali esperando, esperando e o motorista da ambulância teve que xingar o Carlão para ele deixar a gente passar”, afirmou.

Ainda segundo Marlene, mesmo com o motorista explicando à Carlão o estado de saúde do idoso, ele ainda demorou para permitir a passagem, o que agravou o quadro de seu marido. “Aquele vagabundo! Porque ele tinha de ficar trancando a passagem da ambulância uma hora daquelas”, reclamou.

Marlene ainda comentou que o médico ficou preocupado com a demora, chegando até mesmo a entrar em contato com eles. “Nós demoramos a chegar ao hospital e o médico perguntou porque a gente demorou, pois ele tinha mandado a ambulância há mais de 15 minutos. Eu expliquei que a estrada estava fechada e não deixavam a ambulância passar para trazer o meu velho”, finalizou.

