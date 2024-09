Candidatos à Prefeitura gastaram mais de R$ 5 milhões em propaganda eleitoral

Os candidatos à Prefeitura de Campo Grande que tiveram direito a tempo de propaganda eleitoral, gastaram juntos R$ 5.089.917 milhões com produção de programas para rádio, televisão e vídeo, sendo o maior investimento geral de campanha. Neste primeiro turno, o limite legal de gastos para cada postulante é de R$ 9.883.449,1 9milhões.

Adriane Lopes (PP), Beto Pereira (PSDB), Camila Jara (PT), Luso Queiroz (PSol) e Rose Modesto (União Brasil), têm tempo de propaganda em razão da cláusula de barreira que impõe que os partidos precisariam eleger pelo menos 11 deputados federais ou obter o mínimo de votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados.

Propaganda de vereadores não estão inclusas no gastos de campanha da chapa majoritária.

Com maior tempo de propaganda eleitoral através da coligação Juntos Pela Mudança, Beto Pereira (PSDB), gastou R$ 3.090.221,64 milhões, um total de 38.17% dos R$ R$ 10.338.500 milhões recebidos em campanha.



Apesar de ser a terceira em tempo de propaganda eleitoral, Rose Modesto (União Brasil), tem o segundo maior orçamento destinado para a produção de conteúdo para rádio, televisão e vídeo, foi R$ 1.465.000 milhão, percentual de 26.93% dos R$ 9.101.000 milhões recebidos pela candidata.



Camila Jara (PT), que pela Pela Federação FE Brasil teve o segundo maior tempo de propaganda, usou 39,77% da verba de R$ 3.52.203 milhões para produção de programas de rádio, televisão e vídeo, um total de R$ 501.696 mil.



Luso Queiroz do PSOL, que tem o menor tempo de tela e rádio, usou R$ 30 mil, cerca de 98,04% dos R$ 82 mil recebidos em campanha.



Conforme último relatório financeiro publicado no dia 20 de setembro, Adriane Lopes (PP), informou à Justiça Eleitoral, o gasto de R$ 2.400 mil.





