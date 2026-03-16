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PolÃ­tica

Caracol e Guia Lopes recebem serviÃ§os da JustiÃ§a Eleitoral nesta semana

Os atendimentos incluem emissÃ£o, transferÃªncia e regularizaÃ§Ã£o do tÃ­tulo de eleitor

16 marÃ§o 2026 - 09h37Sarah Chaves

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul realizará atendimentos itinerantes para eleitores nos municípios de Caracol e Guia Lopes da Laguna entre domingo (16) e quinta-feira (20). Durante a ação será possível emitir, transferir e regularizar o título de eleitor, além de atualizar dados cadastrais.

Em Caracol, o atendimento ocorrerá domingo (16) e segunda-feira (17), das 12h às 18h. O serviço será prestado pela 17ª Zona Eleitoral de Bela Vista em um Posto de Atendimento Eleitoral (PAE) montado na Rodoviária de Caracol, localizada na Rua Maurílio Godoy, 983.

Já em Guia Lopes da Laguna, os atendimentos serão realizados quarta-feira (19) e quinta-feira (20), na Carreta da Justiça, estacionada em frente à Prefeitura Municipal, na Rua Adalberto de Almeida, 208, na Vila Planalto. O atendimento será das 8h às 11h e das 13h às 17h.

A iniciativa faz parte do cronograma de atendimentos itinerantes do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), que percorre diferentes regiões do Estado para facilitar o acesso da população aos serviços da Justiça Eleitoral.

Além do atendimento presencial, os eleitores também podem consultar a situação eleitoral pela internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na área “Autoatendimento Eleitoral”, onde é possível verificar pendências, emitir certidões e atualizar dados do título.

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