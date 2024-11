Carlão diz que representatividade das periferias o levou à reeleição

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlão, afirmou, em entrevista no Programa Bora MS da TV Guanandi - Rede Bandeirantes de Televisão, apresentado pelo jornalista Bruno Callegari, que sua eleição se deve a sua representaçãi das "periferias e da luta comunitária".

O parlamentar voltou a reforçar que o vereador é um representante do povo e um despachante da comunidade.

“Sou um vereador de entregas e que está sempre perto do povo. Acredito que vem daí a aprovação dos mandatos e a reeleição. Sobre as prioridades da nossa cidade vamos cobrar a prefeitura para um novo plano de drenagem para a Capital. Com grandes obras e o incentivo da bancada federal. A preservação do meio ambiente com medidas para amenizar as mudanças climáticas. Sou um contundente crítico da nossa saúde e da área social, que precisam ser melhoradas com urgência”, disse Carlão.

Sobre ser base da prefeita Adriane Lopes no próximo mandato, Carlão falou que vai continuar sendo crítico e fiscalizador, mas que será base nos pontos que beneficiem a cidade.

