Com 9 milhões na conta, Rose afasta perigo de insolvência

Os nove milhões de reais aportados na conta da campanha de Rose Modesto à prefeitura por seu partido, o União Brasil, afastam de sua campanha o maior risco, o de perder por não ter dinheiro para alimentar compromissos básicos de sua candidatura e deixar seus vereadores a própria sorte ou sem as mínimas condições de fazer campanha.

Como o valor recebido é próximo do limite total permitido, Rose pode cumprir seu planejamento e tentar ser prefeita da capital “sem sustos “.

