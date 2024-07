Coronel David destaca esforços na Saúde, Segurança e Educação em trabalho legislativo

O deputado estadual Coronel David (PL) encerra o primeiro semestre de atuação na Assembleia Legislativa com 162 proposições apresentadas entre indicações, requerimentos, Projetos de Lei e moções.

No âmbito da segurança, Coronel David viu a Lei do Cadastro de Pedófilos, de sua autoria, completar sete anos no mês de julho, reforçando a proteção de crianças e adolescentes.

O deputado também criticou a decisão do STF que descriminalizou o uso de drogas e cobrou ações rápidas contra queimadas no Pantanal. Ele também destacou a importância da ação do judiciário, MPE e Polícia Civil no retorno à prisão do autor de feminicídio que assassinou sua esposa.

Na saúde, Coronel David solicitou a ampliação do atendimento de recém-nascidos na UTI neonatal da Maternidade Cândido Mariano. Sua presença na entrega do Espadim Tiradentes reforçou a valorização da formação dos futuros oficiais da PM.

Outras ações importantes incluíram a solicitação de esclarecimentos sobre a exigência de comprovante de emprego para matrícula noturna na Rede Estadual de Ensino.

Entre as indicações, o deputado apresentou solicitações para construção de ciclovias nas Avenidas Guaicurus e Gunter Hans. Vários pedidos de instalação de redutores de velocidade, quebra-molas e sinalização adequada em diversas ruas e avenidas, visando aumentar a segurança no trânsito.

Coronel David articulou o aumento do policiamento e rondas ostensivas em mais de 30 bairros da Capital, incluindo Jardim Tarumã, Buriti, Sayonara, Aero Rancho, e outros. Também solicitou a construção de novas pontes e manutenção de estradas para melhorar a segurança e acessibilidade nas regiões rurais e a instalação de postes de iluminação pública na Avenida Monte Castelo.

Pedidos para patrolamento, cascalhamento e asfaltamento de diversos bairros, como Jardim Tarumã, Jardim Centenário, Bom Retiro, entre outros, também foram apresentados pelo deputado, além de várias solicitações para limpeza de praças, ruas e áreas públicas; e da poda de árvores em locais como o Parque Ayrton Senna e a Praça Elupe.

Interior

No interior, Coronel David apoiou projetos educacionais em São Gabriel do Oeste e pediu a abertura de salas de aula no período noturno na Escola Estadual Augusto Krug Netto e aquisição de materiais esportivos para escolas estaduais em Chapadão do Sul.

O parlamentar fez uma proposição da construção de uma nova ponte entre Amambai e Coronel Sapucaia e a solicitação de manutenção urgente na Rodovia MS-228 em Corumbá. Além disso, Coronel David celebrou os investimentos de R$ 20 milhões em obras no aniversário de Terenos. Outra solicitação foi a construção de uma ciclovia na Avenida Maria Bezerra de Lima, em Itaporã.

O deputado destinou um veículo para a APAE de Alcinópolis, ampliando os atendimentos na educação especial. Também garantiu verbas para a compra de autoclave que beneficiará milhares de pessoas em Aparecida do Taboado e destinou apoio financeiro ao projeto de Equoterapia da PM de Nova Andradina. Durante o aniversário de Três Lagoas, reafirmou seu compromisso com a saúde e assistência social da cidade com a destinação de recursos, por meio de emenda parlamentar.

“Essas ações visam atender às demandas da população, melhorar a qualidade de vida e garantir maior segurança e infraestrutura para as comunidades locais”, afirma Coronel David.

