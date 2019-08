Corumbá tem três candidaturas em destaque

O Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) divulgou uma pesquisa de intenção de votos para a prefeitura de Corumbá, nas eleições de 2020.

O levantamento mostra três candidaturas em destaque, a do atual prefeito Marcelo Iunes (PSDB), da deputada federal Bia Cavassa (PSDB) e do ex-prefeito Paulo Duarte (MDB).

Na modalidade espontânea, Marcelo aparece à frente com 9,31%, seguido de Paulo, com 6,86 e Bia com 1,96%. Veja o gráfico:

Na estimulada, Paulo sai na frente de Lunes com 26,23%, enquanto o tucano tem 18,63%. Bia continua em terceiro com 18,14%. Veja:

O levantamento foi feito entre os dias 7 e 8 de agosto e ouviu 403 eleitores corumbaenses. A margem de erro de 5% e nível de confiança de 95%.

