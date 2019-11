CPI da Energisa: Contar fica na relatoria e Orro na presidência

Joilson Francelino, com informações da assessoria

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada na Assembleia Legislativa teve sua primeira reunião nesta terça-feira (26) e ficou definido a presidência fica com Felipe Orro (PSDB), a vice-presidência com Barbosinha (DEM) e a relatoria com Capitão Contar (PSL).

Além dos três, a comissão terá como membros os deputados Marçal Filho (PSDB) e Renato Câmara (MDB). O requerimento para a criação da CPI foi encabeçado por Orro que, com o aval dos demais parlamentares, preside o colegiado.

Uma das primeiras providências que Orro tomará será de solicitar ao Procon-MS, cópias dos processos contra a concessionária de energia do estado e a cópia do inquérito que tramita na Promotoria de Defesa do Consumidor de Campo Grande.

As reuniões da comissão serão semanais, sendo todas as quartas-feiras a partir das 14h. Na semana que vem será definida a pauta inicial.

