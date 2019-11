Primeira reunião da CPI da Energisa já tem data definida

Foi definida data para primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Energisa, criada pela Assembleia Legislativa para investigar aumentos nos valores de contas de energia. A reunião ocorrerá na terça-feira (26) às 15h30 na sala de reuniões da Presidência. A convocação foi feita pelo proponente da CPI, deputado estadual Felipe Orro, e a pauta será a eleição do presidente, vice-presidente e relator da CPI.

Compõem a CPI da Energisa os deputados: Capitão Contar (PSL) e João Henrique (PL), indicados pelo bloco G-10; Renato Câmara (MDB) e Barbosinha (DEM), com indicação do G-9; e Felipe Orro, pelo PSDB. Os suplentes são, respectivamente, Antônio Vaz (Republicanos) e Evander Vendramini (PP), do G-10; Marcio Fernandes (MDB) e Eduardo Rocha (MDB), do G-9; e Marçal Filho, pelo PSDB.

O requerimento para instaurar a CPI da Energisa foi apresentado pelo deputado estadual Felipe Orro no dia 6 de novembro, com as assinaturas de todos os demais deputados estaduais, mas o ato da Mesa acatando o pedido só foi publicado no dia 12. Abriu-se o prazo para a indicação dos membros, o que só se concluiu no dia 19, com a publicação de todos os componentes.

Felipe afirmou que recebeu muitas denúncias da precariedade de serviços e altas injustificadas nos valores cobrados sem que o consumidor tenha mudado os hábitos nem adquirido equipamentos novos. “Tem gente que estava com a casa fechada e a conta deve aumento, dobrou de valor. Isso tem coisa errada”. Além dessas suspeitas, o deputado adiantou que tem ao menos um caso concreto em que ficou comprovado por laudo técnico que há falha no medidor da Energisa, e isso pode estar acarretando essa problemática toda.

A CPI tem o prazo regimental de 120 dias para concluir as investigações e produzir um relatório com encaminhamento do que for apurado às autoridades e órgãos competentes. Mas esse prazo pode ser prorrogado, havendo necessidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também