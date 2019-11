Pesquisa revela que 84.20% são a favor da CPI da Energisa

Uma pesquisa realizada pelo Ranking Comunicação e Pesquisas, que foi realizada com 3.000 Sul-mato-grossenses entre os dias 01 e 08 de novembro de 2019, revelou que boa parte dos usuários não acham justa a conta de luz, já tiveram problemas com a Energisa e são favoráveis à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), proposta pelo deputado estadual Capitão Contar (PSL).

Com relação à pesquisa, são 61.23% dos entrevistados que já tiveram problemas na conta de luz. 21.13% não tiveram e 17.64% não souberam ou não quiseram responder. Os que são a favor da CPI da Energisa são 84.20%, 7.16% são contra a CPI e 8.54% não souberam ou não quiseram responder. 25.30% dos entrevistados acha o valor da conta justa. 57.59% não acha o valor da conta justa e 17.20% não souberam ou não quiseram responder.

A Energisa já é alvo de CPI no estado de Rondônia e vem passando por pressões na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul desde outubro deste ano. Na semana passada o deputado estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (AL-MS) um pedido de abertura da CPI da Energisa, para investigar os aumentos nas contas de energia dos consumidores com base em denúncias realizadas no Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon). Na câmara de vereadores, será realizada comissão especial. Embora não tenha o mesmo 'poder' que uma CPI, vereadores se mobilizam para investigar e representar o povo.

A sede nacional da empresa fica em Minas Gerais, local onde é produzida a energia. Além de Minas Gerais, a empresa distribui energia nos estados de Sergipe, Paraíba, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre, atendendo a 7,7 milhões de clientes, alcançando 20 milhões de pessoas em 11 estados e distribuindo 10% da energia elétrica do Brasil.

