Membros da CPI da Energisa já foram definidos

Os deputados, Renato Camara (MDB), Barbosinha (DEM), Capitão Contar (PSL), João Henrique (PL) e Felipe Orro (PSDB) foram escolhidos como membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que vai investigar a Energisa, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

Os suplentes serão Professor Rinaldo (PSDB), Evander Vendramini (PP), Antônio Vaz (PRB), Lídio Lopes (Patri) e Márcio Fernandes (MDB).

Os nomes dos membros titulares e suplentes foram indicados pelos blocos do G-9, G-10 e PSDB, a Mesa Diretora deve fazer um comunicado oficial na manhã dessa terça-feira (19) para oficializá-los e dar prosseguimento aos trabalhos da CPI.

Após esse processo, nessa semana, haverá uma reunião com os integrantes da comissão para elegerem a presidência, vice-presidência e a relatoria da CPI.

A comissão vai ter um prazo de 120 dias para fazer as pautas das reuniões, tomarem as primeiras providências para as investigações e concluir os trabalhos.

Felipe Orro, deputado autor do requerimento, reiterou o processo que irão realizar. "A comissão vai fazer um trabalho de levantamento de provas para buscar a verdade. Nós queremos que se faça justiça, e caso seja comprovada alguma irregularidade, que a concessionária devolva valores indevidamente cobrados aos consumidores".

O autor do requerimento é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor na Alems e acompanhou o grande número de reclamações sobre o aumento nas contas de luz da Energisa. O deputado participou de diversas audiências públicas no interior do estado e apresentou uma aferição feita por um produtor rural de Miranda, comprovando a irregularidade, com a instalação de um medidor de energia paralelo.

Deixe seu Comentário

Leia Também