Deputado cobra manutenção de ponte entre Aquidauana e Terenos

O deputado estadual Coronel David (PL) protocolou, junto à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), uma indicação ao governador Eduardo Riedel (PSDB) para uma manutenção urgente a ponte sobre o Rio Aquidauana.

Localizada em uma via vicinal que conecta a BR-262 ao Recanto Nuara, a estrutura, localizada na divisa entre Aquidauana e Terenos, é essencial para a mobilidade da população e escoamento da produção agrícola da região.

Além de Riedel, o documento, que destaca o estado precário da ponte, que apresenta risco iminente aos usuários e transporte de produtos agropecuários, também foi direcionado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Mauro Azambuja.

“Essa reforma é indispensável para garantir segurança e desenvolvimento. O investimento na infraestrutura regional reflete diretamente na qualidade de vida das pessoas e na eficiência do escoamento da produção rural”, justificou o deputado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também