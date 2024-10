Discurso da "insuficiência de dois anos" alavancou vitória de Adriane

Vendo a eleição hoje e analisando o seu transcorrer, menosprezando-se os aspectos operacionais e pinçando-se os qualitativos, não é difícil notar que o discurso de que a prefeita Adriane Lopes teve pouco tempo para gerir os problemas da cidade, foi o maior pilar de sua vitória eleitoral.

Vindo de uma rejeição alta, onde era responsabilizada pelas inúmeras mazelas das quais a cidade reclamava, Adriane centrou fogo ao tachar o meio mandato que teve como fator determinante para o que não estava sendo resolvido.

A virada começou a ocorrer no meio de setembro, quando ainda no primeiro turno a prefeita chegou aos 19-20% das intenções de votos, e mostrou que poderia avançar ao segundo turno.

A partir daí, a sua permanência acabou sendo vista como uma via para que a capital corrigisse falhas, por uma faixa do eleitorado bastante semelhante aos dos que queriam mudança. As pesquisas que mostravam empate técnico entre ela e Rose, sinalizavam que os dois discursos de permanência e troca, tinham dimensões parecidas.

Ao final, 51.45% apoiaram a reeleição, chancelando a pregação da insuficiência de tempo, o mais eficiente gancho qualitativa do pleito que se encerrou domingo.

