Eleições 2024: Veja as propostas dos candidatos para o Esporte e Lazer

Resolução para a situação do Guanandizão e melhoria de praças estão entre as propostas dos candidatos à Prefeitura de Campo Grande no setor de Esporte e Lazer

Sete dos oito candidatos apresentaram suas ideias que incluem a concessão do Ginásio Guanandizão para a iniciativa privada, construção de pistas de caminhada, criação de academias públicas e fomento a eventos esportivos integrados na comunidade, incluindo corridas de rua, passeios ciclísticos e festivais.

