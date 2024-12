Em MS, Lula participa de inauguração da fábrica de celulose da Suzano

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou da inauguração da fábrica de celulose, denominada "Projeto Cerrado", da companhia Suzano. O ato aconteceu na manhã desta quinta-feira (5), em Ribas do Rio Pardo, a 98 km de Campo Grande.

Lula desembarcou em Campo Grande por volta das 9h da manhã de hoje, e seguiu em um helicóptero para a cidade de Ribas do Rio Pardo. O evento contou com forte esquema de segurança, com apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e PM (Polícia Militar).

Após percorrer as instalações e conhecer a super estrutura da fábrica de celulose, Lula participou do ato solene e ressaltou que a prioridade do governo é promover desenvolvimento em todas as áreas e, reforçou ainda, apoio ao agronegócio. “O dinheiro precisa circular na mão de todo mundo. Precisamos construir esse País, com pessoas que tenham chance, precisamos criar condições para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades”, disse o presidente.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), também reforçou o compromisso de promover prosperidade para MS. “Estamos construindo um Estado cada vez mais forte, com grandes perspectivas econômicas, com a cadeia produtiva do setor da celulose, com a indústria 4.0, uma indústria limpa do ponto de vista de carbono, que vai favorecer ao Estado, chegar em 2030 com carbono neutro", disse ele.

"Temos muito a mostrar aos europeus, aos americanos, aos asiáticos, a nossa capacidade de industrializar dentro das nossas forças. Isso vale para a bioenergia, para proteínas animais e todo o desenvolvimento que estamos tendo. A Suzano está completando 100 anos e, ao celebrar a inauguração de uma das fábricas mais modernas do mundo, com certeza, está criando oportunidades de cidadania e dignidade para as pessoas. O estado de Mato Grosso do Sul nasceu para ser grande", acrescentou.

O prefeito de Ribas do Rio Pardo, Joao Alfredo Danieze (PT), falou sobre a satisfação de estar encerrando seu mandato, recebendo pela primeira vez na história do município a visita de um presidente da República. “Em 2000, Ribas do Rio Pardo era conhecida como a capital do gado […] hoje, Ribas tornou-se a capital nacional do eucalipto. Não há outro município com tanto eucalipto plantado, e temos muitas áreas a serem plantadas e exploradas, seja para uma segunda unidade da Suzano, seja inclusive para outras atividades onde o eucalipto é utilizado. Agradecemos a Suzano e ao governo do Estado”, finalizou.

Investimento bilionário

O empreendimento tem capacidade para produzir 2,55 milhões de toneladas de celulose por ano. O investimento foi de R$ 22,2 bilhões, dos quais R$ 15,9 bilhões destinados à construção da fábrica e R$ 6,3 bilhões a iniciativas como a formação da base de plantio e a estrutura logística para escoamento da celulose.

Com o empreendimento, foram gerados cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia do município e região do Estado. São cerca de 2 mil postos de trabalho na área agrícola e mil na industrial da unidade.

Evento aberto ao público

A inauguração da fábrica de celulose, contará com um show gratuito da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó. Seis ônibus foram disponibilizados para o transporte da população, entre as 18h e 19h30 desta quinta-feira (5), antes do início do show, e entre 22h30 e 23h59, no retorno dos participantes.

Os veículos terão a identificação “Circular Show” em seus letreiros digitais e seguirão as linhas do transporte público municipal, além de algumas linhas extras, pensadas para oferecer mais comodidade aos passageiros.

Confira as linhas disponíveis: Os ônibus irão passar pelos seguintes bairros: Jardim das Palmeiras, Boa Vista, São João, N.S. Aparecida, Jabour, Alvorada, São Sebastião, Centro Velho, Parq dos Ypes, Santo André, São Joaquim, Jardim dos Estados, Estoril 1, Estoril 2, Estoril 3, Estoril 4 e Alto Estoril.

