Dupla Chitãozinho e Xororó fará show com entrada gratuita em Ribas do Rio Pardo

O município de Ribas do Rio Pardo, a 97 km de Campo Grande, terá show com entrada gratuito da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó nesta quinta-feira (5). O evento é promovido pela Suzano, e faz parte das comemorações pela construção da nova fábrica da empresa na região.

O show acontecerá no Parque dos Ipês, a partir das 20h. A organização promete uma estrutura completa para o público, incluindo áreas de alimentação, banheiros e pontos de apoio.

Vale ressaltar que toda a área será cercada e haverá controle de entrada. Não será permitida a entrada de latas, garrafas e outros materiais que possam ser arremessados causando confusão.

Chitãozinho e Xororó são uma das duplas mais consagradas do Brasil, com mais de 50 anos de carreira. Responsáveis por sucessos como Evidências, Fio de Cabelo e Sinônimos, os irmãos são pioneiros no movimento que modernizou a música sertaneja, conquistando gerações de fãs e diversos prêmios nacionais e internacionais.

A Suzano, maior produtora de celulose e papel da América Latina, celebra sua chegada em Ribas do Rio Pardo com o show de uma das duplas mais consagradas do Brasil, donos dos sucessos Evidências, Fio de Cabelo, Sinônimos, entre outros.

A empresa está construindo uma megafábrica na cidade, considerada um dos maiores investimentos privados do País. O projeto deve gerar impactos positivos para a economia local, com a criação de empregos diretos e indiretos e o fortalecimento da parceria com a comunidade.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também