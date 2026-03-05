Menu
Em 'NOVO' caminho, Catan confirma prÃ©-candidatura ao governo e anuncia saÃ­da do PL

Deputado diz que saÃ­da faz parte de um projeto de "resistÃªncia, coragem e representatividade"

05 marÃ§o 2026 - 12h35Sarah Chaves    atualizado em 05/03/2026 Ã s 13h25
Deputado estadual, João Henrique CatanDeputado estadual, JoÃ£o Henrique Catan   (Sarah Chaves)

O deputado estadual João Henrique Catan (PL) anunciou saída do partido em busca de um novo caminho político para disputar o governo de Mato Grosso do Sul em 2026. Segundo ele, já existem conversas avançadas com o Partido Novo, e a definição pode ocorrer ainda na primeira quinzena de março, na janela partidária.

Durante entrevista, Catan afirmou que há identidade com o Novo e que o movimento faz parte de um projeto de reorganização da direita no Estado. “A gente tem identidade com o Partido Novo. Já temos algumas conversas e tratativas iniciadas. Existe um novo caminho, uma nova avenida de oportunidades”, declarou. 

O parlamentar também confirmou que mantém o projeto eleitoral para o Executivo estadual. “Eu sou pré-candidato ao governo do Estado”, afirmou, ao defender a construção de uma nova alternativa política em Mato Grosso do Sul.

Catan criticou a falta de unidade dentro do PL e disse que a direita poderia formar uma chapa forte se houvesse convergência entre lideranças como o ex-deputado Renan Contar e o deputado federal Marcos Pollon.

“Imagine uma candidatura própria do Catan ao governo, do Contar ao Senado, do Pollon ao Senado, da Gianni Nogueira. Se todos estivéssemos unidos dentro de um partido, seria imbatível”, afirmou. 

Segundo o deputado, essa articulação acabou inviabilizada após Contar se filiar ao PL comandado no Estado pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, grupo político que apoia a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP).

Para Catan, a saída do partido faz parte de uma tentativa de construir uma nova frente política. “Quando eu digo que tenho um novo projeto, é um projeto de coalizão, de resistência, de coragem e de representatividade”, disse. 

Para o deputado, a reunião do “novo” PL mostrou que o partido está na contramão do que almejam os eleitores de direita. Durante o comunicado, o deputado reafirmou seu compromisso com os ideais da direita, defendendo a união de lideranças, militantes e cidadãos que desejam resgatar o protagonismo do movimento em Mato Grosso do Sul. 

