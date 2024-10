Fora do segundo turno, Beto agradece

Por meio de nota, o terceiro colocado no 1° turno das Eleições Municipais em Campo Grande, Beto Pereira, agradeceu aos mais de 115 mil eleitores que foram as urnas com a esperança de que ele estaria no segundo turno.

“Essa expressiva votação é uma demonstração clara de que estamos no caminho certo, e reforça ainda mais o meu compromisso de seguir trabalhando incansavelmente pela nossa cidade e por Mato Grosso do Sul”, disse o candidato e deputado federal.

Além disso, Beto destacou que irá continuar trabalhando na Câmara dos Deputados para trazer melhorias e buscar soluções que atendam às necessidades da população campo-grandense.

Pereira ainda aproveitou o momento para desejar sucesso à próxima prefeita de Campo Grande. “Espero que ela possa conduzir nossa capital com sabedoria e compromisso, trabalhando sempre pelo bem-estar de todos”.

