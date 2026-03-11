Fórum nacional reúne secretários estaduais para discutir planejamento governamental em MS

As reuniões dos Grupos de Trabalho (GTs) abriram, nesta quarta-feira (11), a programação do XCVI Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento, realizado em Mato Grosso do Sul. O evento reúne gestores e equipes técnicas de todo o país para discutir desafios e soluções voltadas ao aprimoramento do planejamento governamental.

Os encontros técnicos marcaram o início das atividades do fórum e concentram debates sobre temas ligados à gestão pública, como investimentos públicos, planejamento e orçamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas, planejamento de longo prazo e comunicação institucional.

Promovido pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento (Conseplan), o fórum também promove a integração com outras duas instâncias da gestão pública: o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad) e o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz).

Durante a reunião da Comissão de Comunicação, o secretário-executivo de Comunicação de Mato Grosso do Sul, Frederico Hozano Fukugawa, destacou a importância da troca de experiências entre os estados.

“Essa troca de experiência com os outros estados, com a vivência de cada um na sua região, é muito rica. Falamos um pouco sobre como a Secom de Mato Grosso do Sul trabalha, como está estruturada. É um momento em que todos saem cheios de boas ideias para colocar em prática nas nossas secretarias”, afirmou.

No encontro, o gestor apresentou o formato de atuação integrada da Secretaria de Comunicação (Secom) no estado. A agenda também contou com a participação do superintendente de Jornalismo, Ludyney Moura, que falou sobre a Operação Pantanal e a cobertura das queimadas em Mato Grosso do Sul.

O secretário de Planejamento e Orçamento de Roraima, Rafael Fraia, também destacou que o encontro amplia a capacidade de aprendizado entre os estados.

“É uma oportunidade de troca de experiência com gestores que passam pelas mesmas dores. Normalmente há um foco muito centralizado em Brasília, e esse tipo de evento, que tem foco nos entes subnacionais, enriquece esse intercâmbio com secretários e equipes técnicas”, disse.

A programação do fórum continua na quinta-feira (12), com a abertura oficial, que deve reunir lideranças da gestão pública nacional, entre elas o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, o presidente do Conseplan, Fabrício Marques, e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Ainda na quinta-feira está prevista uma conferência com o economista e professor Bruno Carazza, além de painéis sobre transformação do Estado e modernização da gestão pública, reforma tributária e planejamento público, e debates sobre o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

As atividades seguem na sexta-feira (13), com novos painéis voltados às boas práticas institucionais e ao fortalecimento do planejamento público. A programação inclui debates sobre a Rede Nacional de Pesquisa em Planejamento (Renapp), a implementação de políticas voltadas a crianças e adolescentes nos estados e estratégias de mitigação e adaptação climática nos investimentos públicos, com participação de especialistas de instituições como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o UNICEF e o Banco Mundial.

