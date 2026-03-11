Menu
Menu Busca quarta, 11 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Política

Fórum nacional reúne secretários estaduais para discutir planejamento governamental em MS

Os encontros técnicos marcaram o início das atividades do fórum e concentram debates sobre temas ligados à gestão pública

11 março 2026 - 16h39Da Redação, com assessoria    atualizado em 11/03/2026 às 16h39
O encontro aconteceu nesta quartaO encontro aconteceu nesta quarta   (Foto: Álvaro Rezende/Secom)

As reuniões dos Grupos de Trabalho (GTs) abriram, nesta quarta-feira (11), a programação do XCVI Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento, realizado em Mato Grosso do Sul. O evento reúne gestores e equipes técnicas de todo o país para discutir desafios e soluções voltadas ao aprimoramento do planejamento governamental.

Os encontros técnicos marcaram o início das atividades do fórum e concentram debates sobre temas ligados à gestão pública, como investimentos públicos, planejamento e orçamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas, planejamento de longo prazo e comunicação institucional.

Promovido pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento (Conseplan), o fórum também promove a integração com outras duas instâncias da gestão pública: o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad) e o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz).

Durante a reunião da Comissão de Comunicação, o secretário-executivo de Comunicação de Mato Grosso do Sul, Frederico Hozano Fukugawa, destacou a importância da troca de experiências entre os estados.

“Essa troca de experiência com os outros estados, com a vivência de cada um na sua região, é muito rica. Falamos um pouco sobre como a Secom de Mato Grosso do Sul trabalha, como está estruturada. É um momento em que todos saem cheios de boas ideias para colocar em prática nas nossas secretarias”, afirmou.

No encontro, o gestor apresentou o formato de atuação integrada da Secretaria de Comunicação (Secom) no estado. A agenda também contou com a participação do superintendente de Jornalismo, Ludyney Moura, que falou sobre a Operação Pantanal e a cobertura das queimadas em Mato Grosso do Sul.

O secretário de Planejamento e Orçamento de Roraima, Rafael Fraia, também destacou que o encontro amplia a capacidade de aprendizado entre os estados.

“É uma oportunidade de troca de experiência com gestores que passam pelas mesmas dores. Normalmente há um foco muito centralizado em Brasília, e esse tipo de evento, que tem foco nos entes subnacionais, enriquece esse intercâmbio com secretários e equipes técnicas”, disse.

A programação do fórum continua na quinta-feira (12), com a abertura oficial, que deve reunir lideranças da gestão pública nacional, entre elas o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, o presidente do Conseplan, Fabrício Marques, e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Ainda na quinta-feira está prevista uma conferência com o economista e professor Bruno Carazza, além de painéis sobre transformação do Estado e modernização da gestão pública, reforma tributária e planejamento público, e debates sobre o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

As atividades seguem na sexta-feira (13), com novos painéis voltados às boas práticas institucionais e ao fortalecimento do planejamento público. A programação inclui debates sobre a Rede Nacional de Pesquisa em Planejamento (Renapp), a implementação de políticas voltadas a crianças e adolescentes nos estados e estratégias de mitigação e adaptação climática nos investimentos públicos, com participação de especialistas de instituições como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o UNICEF e o Banco Mundial.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

A ação aconteceu na manhã de hoje
Política
Pessoas em situação de rua são encontradas morando em capelas de cemitério em Corumbá
Equipamentos de monitoração eletrônica (tornozeleira) -
Política
Câmara aprova uso obrigatório de tornozeleira por agressores de mulher
Gianni Nogueira
Política
Gianni Nogueira mantém conversas políticas e não descarta mudança de partido
Solenidade de abertura no Plenário
Política
Assembleia vota projeto que cria 302 cargos no Judiciário de MS
PGR pede ao STF condenação de deputados do PL por desvio de emendas
Política
PGR pede ao STF condenação de deputados do PL por desvio de emendas
Ministro Fernando Haddad
Política
Haddad indica secretário-executivo para assumir Ministério da Fazenda
Deputado federal, Zé teixeira
Política
Zé Teixeira pede recursos federais para obras em Nova Alvorada do Sul e Jateí
MDB amplia base e recebe 30 novos filiados da juventude
Política
MDB amplia base e recebe 30 novos filiados da juventude
Imagem da urna eleitoral eletrônica
Política
Prazo de desincompatibilização para eleições de 2026 termina em abril
Advogada Ana Tereza Basilio - Foto: Flavia Freitas
Opinião
Criminalizar jornalistas é erro jurídico e ameaça à democracia, diz presidente da OAB-RJ

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
Polícia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar água com cocaína em Campo Grande
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
Polícia
Força Tática desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende três
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
Polícia
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/3/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/3/2026