Gerson aguardará definição do TRE para empossar Duarte

O presidente da Assembleia Legislativa (Alems), deputado Gerson Claro, disse que o afastamento de Rafael Tavares agora é uma questão do TRE de MS, que precisará fazer uma recontagem e oficiar o legislativo.

Ainda segundo ele, em condições normais “eu diria que uma semana seria suficiente, mas com o carnaval chegando, esse prazo pode ser um pouco maior”.

