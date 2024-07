Gerson diz que eleição não afetará calendário da Assembleia Legislativa

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Em um balanço do primeiro semestre legislativo em entrevista ao Programa Tribunal Livre da Capital FM nesta segunda-feira (22), o deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa, afirmou que o período eleitoral e campanha até às vésperas do pleito em outubro não "vai contaminar" o compromisso dos deputados.

"A Assembleia é uma casa política, com várias representações partidárias, vocalizando valores e demandas de diferentes segmentos sociais [...]. O parlamento estadual, junto com o Executivo e os demais poderes tem sido uma peça estratégica para o momento de estabilidade institucional vivido pelo Estado que cresce num ritmo, bem acima da média nacional. Nosso calendário de votação está assegurado, seja com a participação presencial ou de forma remota”, garante Gerson.

O presidente da Assembleia lembrou que além do grande número de deliberações em plenário, incluindo 190 projetos, o primeiro semestre legislativo foi marcado pelo envolvimento dos deputados em debates, como a emergência climática e infraestrutura logística do Estado.

“São necessários investimentos em rodovias estratégicas como a BR-262, BR-267 e MS-040, eixos de ligação com o Porto de Santos e a BR-060, conexão de Campo Grande com a futura rota bioceânica. Continua avançando o projeto de estadualização dos trechos federais para que seja possível fazer investimentos a entrega da gestão à privada no sistema de concessão".



Na entrevista ao Tribuna Livre, Gerson Claro ainda destacou a votação dos projetos que atualizam o estatuto e plano de cargos e carreiras dos servidores da Assembleia, a continuidade de iniciativas como a Festa Junina e a Corrida dos Poderes, programada para outubro, que aproximam ainda o Legislativo da população.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também