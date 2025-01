Governo de MS aprova ajustes na concessão da Rota da Celulose

O governo do Estado publicou, na edição desta quarta-feira (29) do Diário Oficial, a ata da reunião e ato justificativo do projeto remodelado de concessão de rodovias da região leste de Mato Grosso do Sul, conhecida como a Rota da Celulose.

A 35ª reunião do Conselho Gestor de Parcerias autorizou a publicação do novo edital de licitação, que acontecerá ainda nos próximos dias, junto com os demais documentos no site do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), do projeto de concessão dos serviços de recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade de trechos das rodovias MS-040, MS-338, MS-395, BR-262 e BR-267.

A revisão do projeto partiu do EPE, órgão responsável pelo estudo, que resolveu incorporar alterações após reuniões de sondagens de mercado, com as principais sendo referentes ao cronograma de investimentos, contornos urbanos, marginais em trechos urbanos, e na projeção de tráfego e da receita.

Na modelagem financeira, o órgão apresentou os principais dados financeiros, comparativos de investimentos, condições de financiamento, diretrizes financeiras, compartilhamento de risco de demanda e o mecanismo da conta centralizadora.

Apesar das mudanças, foram mantidas as previsões de grandes investimentos para a promoção da segurança viária e aumento da qualidade em trafegabilidade, com atenção à manutenção de tarifas justas aos usuários das rodovias.

