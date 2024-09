Governo cria Grupo de Trabalho contra o uso do Bolsa Família em apostas online

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou, nesta sexta-feira (27), a criação de um Grupo de Trabalho (GT) para analisar o uso de recursos do cartão Bolsa Família com apostas online, conhecidas também como bets.

O grupo vai funcionar em parceria com a Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e Cadastro Único, e tem como objetivo apresentar, até o dia 2 de outubro, uma proposta de restrição ao desvirtuamento do propósito do programa.

Além disso, o Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde e Casa Civil também vão trabalhar na ação de forma integrada.

Em nota, o MDS afirmou reforçou que os programas foram criados para garantir a segurança alimentar e atender às necessidades básicas das famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade.

"A prioridade sempre será combater a fome e promover a dignidade para quem mais precisa", destacou o ministério. "O foco do MDS permanece firme em garantir que o Bolsa Família continue sendo um instrumento eficaz de combate à pobreza e à insegurança alimentar”, explicou a nota.

