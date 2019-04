Guardas municipais podem ser incluídos na Força Nacional de Segurança

Graziella Almeida, com informações da assessoria

Na semana passada, o deputado federal Fábio Trad e demais lideranças do Partido Social Democrático (PSD) estiveram com representantes das Guardas Municipais em reunião na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). O tema do encontro foi a inclusão, na Constituição Federal, da categoria na Força Nacional de Segurança, o que assegurará a esses profissionais uma previdência semelhante à dos policiais de todo o país.

De acordo com informações, para que isso ocorra, será necessário propor uma emenda à Constituição (PEC) por meio da assinatura de ao menos 171 deputados. A reunião serviu para estabelecer o apoio de toda a bancada peesedista e garantir suas 36 assinaturas ao pleito.

Segundo Fábio Trad, o partido irá em busca de novas assinaturas uma vez que a inclusão da Guarda Municipal à categoria de Força Nacional é uma pauta que une todos os estados brasileiros.

“Nós, que ouvimos a população, sabemos da importância da categoria. Posso falar por Mato Grosso do Sul, que está presente em defesa dos guardas municipais”, disse Trad, que tem se destacado por constantemente atender as demandas da “Família Azul Marinho”, que é como é chamado o coletivo dos guardas municipais.

