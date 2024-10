Hoje é o último dia para eleitores baixarem o e-Título

O download do aplicativo e-Título será suspenso no domingo (6) de votações pela Justiça Eleitoral para evitar instabilidade, por isso o eleitor pode baixá-lo até este sábado (5).

O aplicativo é gerido pela Justiça Eleitoral e pode ser utilizado como documento de identificação para votar e acessar o endereço do local de votação, além de permitir a realização da justificativa pela ausência na votação.

O e-Título pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos Apple e Android. Em seguida, o usuário deve preencher os dados pessoais solicitados e validar o acesso ao aplicativo.

Para conseguir votar com o título digital, o aplicativo deve conter a biometria, a foto do eleitor e estar atualizado.

O eleitor também poderá votar com um documento oficial com foto, como a carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou carteira de trabalho.



É proibida, mesmo desligados, a entrada na cabine de votação com o aparelho celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, conforme a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97).

Quem estiver portando o e-Título, após apresentar o documento deverá deixar o aparelho telefônico em um local indicado pelo mesário.



